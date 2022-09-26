بمشاركة خبراء ومختصين من 78 دولة.. “جامعة نايف للعلوم الأمنية” تستضيف أعمال ندوة الإنتربول الـ23 لتدريب أفراد الشرطة

افتتح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبدالمجيد البنيان في مقر الجامعة بالرياض، اليوم (الإثنين)، أعمال ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة، والتي تستضيفها الجامعة بعنوان “تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة”، بمشاركة خبراء ومختصين من 78 دولة حضورياً وعن بعد.
وتُناقش الندوة على مدى 3 أيام، آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد جائحة كورونا، واستعراض الصعوبات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات خلال الجائحة، وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.
وأوضح البنيان أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظر بأهمية بالغة للعلاقة المستمرة منذ عقود مع الإنتربول، ولما للجهود المشتركة من انعكاس مباشر على بناء القدرات الأمنية ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الجامعة تنبهت لأهمية التركيز على رفع جودة التعليم والتدريب الأمني، وحرصت على توفير فرص لتبادل الخبرات بين أكاديميات الشرطة ومؤسسات التدريب الأمني والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جانب آخر، أكد الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك، أن استضافة جامعة نايف العربية للندوة، يشكل دعامة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتعزيز التعاون العالمي في إنفاذ القانون، موضحاً أن الندوة صممت لتكون وسيلة للمشاركين لتبادل الآراء والخبرات.
بمشاركة خبراء ومختصين من 78 دولة.. #جامعة_نايف_للعلوم_الأمنية تستضيف أعمال ندوة #الإنتربول الـ23 لتدريب أفراد الشرطةhttps://t.co/S3MlTTqDep pic.twitter.com/vGZ1ocdJ2u
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 26, 2022