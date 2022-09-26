النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للنواب العموم في جورجيا

رأس النائب العام الشيخ سعود المعجب وفد المملكة المشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للنواب العموم الذي يعقد في العاصمة الجورجية تبليسي لمدة أربعة أيام.
ويناقش المؤتمر مكافحة الإرهـاب وجرائم الاتجار بالأشخاص وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة وسبل تطويرها، وطلبات تسليم المجرمين وتبادل المعلومات.
وأجرى المعجب على هامش المؤتمر، عدة لقاءات مع عدد من النواب العموم لبعض الدول الأوروبية ورئيس رابطة الادعاء العام؛ بهدف مناقشة سبل التعاون لتعزيز آليات العمل القضائي، وإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في حوكمة الإجراءات العدلية الجزائية التي تباشرها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المؤتمر ينعقد بمشاركة 66 من النيابات العامة وهيئات الادعاء العام على مستوى العالم، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.