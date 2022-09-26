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جديد المحليات > “البلدية والإسكان” توقع مذكرتَيْ تفاهم لتوفير خيارات وحلول لمستفيدي “سكني”
26/09/2022   11:20 م

“البلدية والإسكان” توقع مذكرتَيْ تفاهم لتوفير خيارات وحلول لمستفيدي “سكني”

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وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الإثنين)، مذكرتَيْ تفاهم، مع شركتي: “تكافل الراجحي”، و”عُمرها”.

وتهدف المذكرة الأولى مع “تكافل الراجحي” إلى توفير خيارات وحلول لمستفيدي برنامج “سكني” لرفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط المالي ومساعدة المستفيدين على تنمية مدخراتهم لتسهيل تملك المسكن الأول، إلى جانب إيجاد تعاون استراتيجي، بالمشاركة في الأعمال والخدمات التطوعية ورفع مستواها لبناء شراكات مجتمعية فعَّالة.

أما المذكرة الثانية مع مؤسسة “عُمرها” شملت إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التطوع، ودعم ذلك بالمتخصصين والفنيين من الكوادر الوطنية بما يحقق نموها واستدامتها وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة والمؤثرة في تفعيل برامج التطوع التخصصية، واستدامة الأعمال في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وفق “أخبار 24”.

وجاء توقيع المذكرتين ضمن فعاليات معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

“البلدية والإسكان” توقع مذكرتَيْ تفاهم لتوفير خيارات وحلول لمستفيدي “سكني”

جديد المحليات
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