فريق طبي يجري عملية “تكميم معدة” ناجحة لمريض وزنه 235 كيلوغراماً

نجح فريق طبي متخصص في جراحة البداية بمدينة الملك سعود الطبية، في إجراء عملية تكميم معدة ناجحة بجراحة المنظار، في وقت قياسي لمريض سمنة مفرطة يبلغ وزنه نحو 235 كيلوغراماً.
وقال مدير مركز جراحة البداية الدكتور إبراهيم العنزي، إن المريض كان يعاني من مشاكل صحية متعددة كصعوبة الحركة ومشاكل في المفاصل واضطرابات التنفس، ووضعت خطة علاجية لمدة 6 أشهر بمشاركة عدد من التخصصات منها الجهاز الهضمي والمناظير والتغذية العلاجية والنفسية والعلاج الطبيعي.
وأضاف العنزي أن المريض بدأ رحلة العلاج لإنقاص الوزن بتطبيق برنامج غذائي تحت إشراف المختصين وتركيب بالون في المعدة وعلاجات دوائية، حيث فقد 70 كجم، لتتأكد جاهزيته للعملية الجراحية التي تمت بكل يسر وسهولة ودون حدوث مضاعفات، وغادر المريض المدينة بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.
ونصح مرضى السمنة وخصوصاً ذوي الأوزان العالية جداً بضرورة الخضوع لبرنامج علاجي متكامل لإنقاص الوزن قبل إجراء العملية الجراحية، حيث إن ذلك يساهم في الخروج من العملية بشكل آمن وميسر وكذلك تقليل مضاعفات العملية.