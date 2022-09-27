نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التأمينات الاجتماعية”: 4 حالات لحصول المشترك على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغه الستين
27/09/2022   8:32 ص

“التأمينات الاجتماعية”: 4 حالات لحصول المشترك على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغه الستين

+ = -
1158

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام، تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغه سن الستين أو حدوث حالات عجز وخلاف ذلك وفقاً لأربع حالات.

وأوضحت المؤسسة أن الحالات تشمل المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني، أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، وكذلك من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

وأضافت أن الحالات الأربع تشمل أيضاً من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهراً، وكذلك المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

"التأمينات الاجتماعية": 4 حالات لحصول المشترك على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغه الستين

وفق “أخبار 24”.

“التأمينات الاجتماعية”: 4 حالات لحصول المشترك على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغه الستين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885229283.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.