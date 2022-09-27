“التأمينات الاجتماعية”: 4 حالات لحصول المشترك على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغه الستين

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام، تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغه سن الستين أو حدوث حالات عجز وخلاف ذلك وفقاً لأربع حالات.
وأوضحت المؤسسة أن الحالات تشمل المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني، أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، وكذلك من أسقطت عنه الجنسية السعودية.
وأضافت أن الحالات الأربع تشمل أيضاً من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهراً، وكذلك المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
وفق “أخبار 24”.