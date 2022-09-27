طمأن الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان نوفل السلامة، المواطنين والمقيمين من الآثار المتوقعة جراء رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.
وكشف خلال حديثه في جلسات المنتدى المصاحب لمعرض مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين عن اتخاذ إجراءات ستساعد على الحدِّ من الآثار السلبية لهذا الرفع، مبيناً أنه في الوقت الراهن لن يكون له تأثير كبير كالسابق.
وأشار إلى تبنِّي مبادرات وحلول استباقية بهذا الخصوص، مثل بناء منظومة لقطاع التمويل، وإنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل، بالإضافة إلى التكامل بين صندوق التنمية العقاري وقطاع التمويل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه التحوطات ستساعد في تخفيف الأثر، وعدم تعرض القطاع لأي ضغوطات وتداعيات كبيرة، وستسهم في ضخِّ وحدات سكنية أكثر بأسعار مناسبة للمستفيدين.
وبين نوفل السلامة أن الدراسات أوضحت بأن ارتفاع أسعار العقار تنحصر في مدينتي الرياض، وجدة، مع عدم تأثر باقي المدن بالارتفاعات.