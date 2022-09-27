المملكة تتصدر دول مجموعة الـ20 في معدل تدفق الزوّار من الخارج خلال 2022

تصدرت المملكة دول مجموعة الـ20 في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022م؛ وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية.
ووفقاً للمنظمة فقد حققت المملكة نتائج غير عادية في تدفق السياح الدوليين الوافدين بمعدلٍ تجاوز 121%، في الفترة من يناير وحتى يوليو 2022.
كما أشار تقرير المنظمة العالمية إلى أن معدل الإنفاق السياحي في المملكة فاق بكثير مستويات ما قبل جائحة كورونا.
من جهته أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لتوجيهات القيادة، وسعيها الحثيث لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
وأشار إلى أنه يؤكد سياسة القيادة في تمكين الاقتصاد الوطني ورفع إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، منوهاً بأن قطاع السياحة في المملكة يعد الأسرع نمواً في العالم، حيث سجل معدل نموٍ بلغ 14%، مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا.