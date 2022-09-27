شهدت انخفاضاً بصافي دخل الشركات.. البنك المركزي يعلن نتائج قطاع التأمين بالربع الثاني 2022

أعلن البنك المركزي، اليوم (الإثنين)، نتائج قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الفترة شهدت انخفاض صافي الدخل لشركات التأمين بعد الضريبة والزكاة إلى 262 مليون ريال، بنسبة انخفاض 29.7%، كما انخفض دخل استثمار هذه الشركات بنسبة 13.8% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت حصة المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مجتمعة؛ لتبلغ 27.7% من إجمالي أقساط التأمين خلال الربع الثاني من 2022، فيما حصلت المنشآت الكبيرة على 56.9% منها، و15.4% للأفراد. وفق “أخبار 24”.
كما شهدت الفترة نفسها نمو حجم الأقساط المكتتبة بها في قطاع التأمين بنسبة 28.8%، وارتفع إجمالي أقساط تأمين الحماية والادخار بنسبة 35.1%، كما ارتفعت أقساط تأمين الحـوادث والمسؤوليات وغيره بنسبة 124.1%، وتأمين المركبات بنسبة 23.7%.