نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > خلال جولاتها الرقابية على البوفيات.. بلدية الخرج ترصد أطعمة غير صالحة للإستهلاك الأدمي
27/09/2022   8:25 ص

خلال جولاتها الرقابية على البوفيات.. بلدية الخرج ترصد أطعمة غير صالحة للإستهلاك الأدمي

+ = -
1041

‏⁧بلدية محافظة الخرج‬⁩ رصدت خلال جولاتها الرقابية على البوفيات مخالفات عده ومنها ، وجود اطعمه غير صالحه للأكل ، وتدني في مستوى النظافه ، وجود أدوات غير مرخصة لحفض الاطعمه ، وتم خلالها تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

خلال جولاتها الرقابية على البوفيات.. بلدية الخرج ترصد أطعمة غير صالحة للإستهلاك الأدمي

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885229292.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.