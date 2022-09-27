أنمار الحائلي: حرصنا على المشاركة في النسخة الأولى من دوري السيدات

شدد رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على حرص ناديه على المشاركة في النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات.
وقال الحائلي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “حرصنا كثيرا على المشاركة في النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، ونشكر وزارة الرياضة على اهتمامها بجميع الرياضات الرجالية والنسائية”.
وأوضح: “استحوذنا على نادي نسور جدة وحاليا في طور تجهيزات الفريق، أنشأنا شركة نادي الاتحاد وسنعلن عنها حتى اكتمال كافة الجوانب”.
أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد : حرصنا كثيرا على المشاركة في دوري السيدات .. استحوذنا على نادي نسور جدة وحاليا في طور تجهيزات الفريق .. أنشأنا شركة نادي الاتحاد وسنعلن عنها حتى اكتمال كافة الجوانب .
اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/wlLYDrcVpW#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/RJuxyCGSax
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 26, 2022
وفق “أخبار 24”.