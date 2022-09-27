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رياضة > أنمار الحائلي: حرصنا على المشاركة في النسخة الأولى من دوري السيدات
27/09/2022   8:31 ص

أنمار الحائلي: حرصنا على المشاركة في النسخة الأولى من دوري السيدات

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شدد رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على حرص ناديه على المشاركة في النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات.

وقال الحائلي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “حرصنا كثيرا على المشاركة في النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، ونشكر وزارة الرياضة على اهتمامها بجميع الرياضات الرجالية والنسائية”.

وأوضح: “استحوذنا على نادي نسور جدة وحاليا في طور تجهيزات الفريق، أنشأنا شركة نادي الاتحاد وسنعلن عنها حتى اكتمال كافة الجوانب”.

وفق “أخبار 24”.

أنمار الحائلي: حرصنا على المشاركة في النسخة الأولى من دوري السيدات

رياضة
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