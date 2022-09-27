بالفيديو.. رئيس الاتحاد يتحدث عن كلاسيكو النصر.. وموقف حمد الله

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام النصر.
وقال الحائلي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “مباراة النصر بالنسبة لنا مباراة تساوي 3 نقاط وعلاقتنا كإدارات طيبة ولا تتجاوز الملعب”.
وأضاف: “رومارينهو يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي وإذا لم يستطع المشاركة أمام النصر، فمن سيشارك سيقدم المطلوب وأشكر لاعبي الفريق على جهدهم خلال المباريات الماضية”.
وعن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله أوضح: “وصلنا خطاب أمس من اتحاد القدم يفيد بعدم انحيازه لأي نادٍ، وإذا هناك حق للنصر سيحصل عليه وإذا لنا لن نتنازل عنه، والإخوان في النصر والداعمين يعلمون حقيقة قضية حمدالله”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
أنمار الحائلي -رئيس #الاتحاد :مباراة النصر 3 نقاط وعلاقتنا كادارات لا تتجاوز الملعب ..وصلنا خطاب أمس من اتحاد القدم يفيد بعد انحيازه لأي نادي ..اذا هناك حق للنصر سيحصل عليه وإذا لنا لن نتنازل .. الأخوان في النصر والداعمين يعلمون حقيقة قضية حمدالله.#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/H1RQNg5pIK
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 26, 2022