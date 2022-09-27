بعد تعرضها لحـادث دهس بجدة.. نجاح عملية حرجة لإنقاذ سيدة حامل وجنينها

نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة في إنقاذ سيدة حامل وجنينها نتيجة تعرضها لحـادث دهس خطير أثناء عبورها الشارع مما أدى لبتر اليد بالكامل.
وأوضحت صحة جدة أن المريضة حضرت لطوارئ المستشفى كحالة حرجة تستدعي إنقاذ حياة الأم والجنين، وعلى الفور جرى تشكيل فريق طبي وبصفة عاجلة وإدخال المريضة لغرفة العمليات، وإجراء عملية جراحية عاجلة لترميم الأعضاء المبتورة في عملية استغرقت 6 ساعات متواصلة، وإعادة اليد لوضعها السابق.
وأفادت بأنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية لجنينها من قبل أخصائيي النساء والتوليد، وتم بعدها السماح لها بالخروج من المستشفى وحالتها الصحية مستقرة. وفق “أخبار 24”.