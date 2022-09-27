“هيئة النقل” تدعو تطبيقات التوصيل لإصدار ترخيص توجيه المركبات قبل هذا الموعد

دعت الهيئة العامة للنقل، المنشآت المسجلة في تطبيقات توصيل الطلبات، لإصدار ترخيص توجيه المركبات لنقل البضائع، قبل 24 أكتوبر المقبل.
وقالت الهيئة إن إصدار التراخيص يتم إلكترونياً عبر بوابة “نقل”، وذلك بهدف تنظيم وتهيئة تطبيقات توصيل الطلبات، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية تحقيقًا لتطلعات المستفيدين.
وأوضحت أن إصدار التراخيص يمكِّن المنشآت عبر بوابة نقل الإلكترونية من ضمان مزاولة نشاط توصيل الطلبات وفق متطلبات اللائحة المنظمة لنشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، الأمر الذي سيعزز من الحفاظ على استثماراتها القائمة واستمرارها ونموها، والإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الهيئة أن هذه الخطوة ستدعم مراحل التكامل بين الجهات المعنية، وتحقق أعلى معايير الأمان والسلامة في وسائل النقل المستخدمة في هذا المجال.