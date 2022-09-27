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جديد المحليات > وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان
27/09/2022   4:45 م

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

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وصلت الطائرتان الإغاثيتان الثامنة والتاسعة إلى مدينة كراتشي أمس الأول، وعلى متنهما 60 طنًا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منهما 8.424 فردًا، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وقد جرى تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

جديد المحليات
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