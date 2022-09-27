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جديد المحليات > الإطاحة بمواطن لارتكابه جرائم سرقة مركبات لتطبيقات التوصيل والاحتيال عبر المنصات الإلكترونية
27/09/2022   4:44 م

الإطاحة بمواطن لارتكابه جرائم سرقة مركبات لتطبيقات التوصيل والاحتيال عبر المنصات الإلكترونية

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أطاحت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة منطقة الرياض، بمواطن لارتكابه 27 حادِثة جنائية في عدد من المناطق.

وقالت شرطة المنطقة إن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثلت في سرقة مركبات تتبَع تطبيقات التوصيل بعد إيهام قائديها بأنه من ذوي الإعاقة، إضافة إلى الاحتيال المالي عبر منصات البيع الإلكترونية بشراء سلع وعدم دفع ثمنها.

وأضافت أن المتهم قام أيضاً بسلب ما بحوزة عدد من مندوبي المبيعات، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإطاحة بمواطن لارتكابه جرائم سرقة مركبات لتطبيقات التوصيل والاحتيال عبر المنصات الإلكترونية

جديد المحليات
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