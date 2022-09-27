مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات وانخفاض حالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة والوفيات من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض نسب التعافي واستقرار الحالات الحرجة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 15 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816130 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 102 حالة اليوم، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803352 حالة.
وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل دخول أي حالة إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الحالات الحرجة في مستوى الأمس وهو 37 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى ارتفاع حالات الوفاة، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9347 حالة وفاة.