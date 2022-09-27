نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تصدر تنبيهاً بشأن إخلاء إجباري بسبب العاصفة “إيان”
27/09/2022   4:44 م

قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تصدر تنبيهاً بشأن إخلاء إجباري بسبب العاصفة “إيان”

+ = -
612

أصدرت قنصلية المملكة في مدينة هيوستن الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، تنبيهاً جديداً للمواطنين المقيمين والمتواجدين في ولاية فلوريدا؛ بشأن العاصفة الاستوائية “إيان”.

وقالت القنصلية إن السلطات المختصة بولاية فلوريدا أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق (A,B,C)، ومن قاعدة MacDill الجوية.

وكانت القنصلية قد أهابت في وقت سابق؛ بكافة المواطنين الموجودين في الولاية بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة للعاصفة الاستوائية، والتواصل معها في حال الضرورة. وفق “أخبار 24”.

قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تصدر تنبيهاً بشأن إخلاء إجباري بسبب العاصفة “إيان”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885229347.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.