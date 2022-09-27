قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية تصدر تنبيهاً بشأن إخلاء إجباري بسبب العاصفة “إيان”

أصدرت قنصلية المملكة في مدينة هيوستن الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، تنبيهاً جديداً للمواطنين المقيمين والمتواجدين في ولاية فلوريدا؛ بشأن العاصفة الاستوائية “إيان”.
وقالت القنصلية إن السلطات المختصة بولاية فلوريدا أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق (A,B,C)، ومن قاعدة MacDill الجوية.
وكانت القنصلية قد أهابت في وقت سابق؛ بكافة المواطنين الموجودين في الولاية بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة للعاصفة الاستوائية، والتواصل معها في حال الضرورة. وفق “أخبار 24”.