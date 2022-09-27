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جديد المحليات > الرئيس التنفيذي لـ “الأرصاد”: تأسيس ولي العهد مركز التغير المناخي يعزز دور المملكة في المنظومة الدولية
27/09/2022   4:44 م

الرئيس التنفيذي لـ “الأرصاد”: تأسيس ولي العهد مركز التغير المناخي يعزز دور المملكة في المنظومة الدولية

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انطلقت اليوم (الثلاثاء)، جلسات اليوم الأول لورشة عمل “مخاطر التغير المناخي والتحديات والفرص” بمشاركة 200 باحث ومختص يمثلون مختلف الجهات الحكومية والبحثية المعنية في المملكة، وذلك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام في كلمته الافتتاحية للورشة، إن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأسيس مركز التغير المناخي في قمة الشرق الأوسط الأخضر، يأتي ضمن حزمة المبادرات التي تعزز دور المملكة الرئيسي في المنظومة الدولية، وتولي التغير المناخي اهتمامًا بارزاً. وفق “أخبار 24”.

وأعرب غلام عن تطلعه لمشاركة أبحاث علوم المناخ في ظل ما نشهده من تغيرات مناخية تسببت بمخاطر عديدة.

الرئيس التنفيذي لـ “الأرصاد”: تأسيس ولي العهد مركز التغير المناخي يعزز دور المملكة في المنظومة الدولية

جديد المحليات
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