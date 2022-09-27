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جديد المحليات > “نزاهة”: التحقيق مع 147 شخصاً في قضايا رشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال.. وتوقيف 97 متهماً
27/09/2022   4:43 م

“نزاهة”: التحقيق مع 147 شخصاً في قضايا رشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال.. وتوقيف 97 متهماً

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أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” اليوم (الثلاثاء)، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1444 هـ، لافتة إلى أنها أجرت 3164 جولة رقابية.

وأوضحت أنه تم التحقيق مع 147 مشتبها به، من ضمنهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت أنه جرى إيقاف 97 شخصا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

مكافحة الفساد

“نزاهة”: التحقيق مع 147 شخصاً في قضايا رشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال.. وتوقيف 97 متهماً

جديد المحليات
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