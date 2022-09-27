“بوابة الشرق”.. عمل فني سعودي يجسد عدة حضارات يتوسّط ساحة أشهر المهرجانات بالصين

نفّذ الفنان السعودي راشد الشعشعي عملاً فنياً إبداعياً، يتوسّط ساحة أحد أشهر المهرجانات الثقافية والفنية في مدينة “تشونغتشينغ” بجمهورية الصين، بمسمى “بوابة الشرق” والذي يرمز إلى ربط ثقافات وحضارات عديدة.
وأوضح الشعشعي أنه استوحى عمله الفني “بوابة الشرق” من عدة عناصر تجمع بين الماضي والحاضر، حيث استمد تصميم العمل من أحد الطرق والممرات الأثرية في العلا، ومن ساقية ماء في الهند، إضافة إلى مكتبة شهيرة في المدينة التي تحتضن المهرجان في الصين، ما يمثّل بوابة للتبادل الثقافي بين دول الشرق.
وأشار إلى أن العمل الفني سوف يستمر على مدى ستة أشهر طيلة مدة إقامة المهرجان الذي افتتح منتصف شهر سبتمبر الجاري، والذي يقام للسنة الخامسة على التوالي، وتهتم فعالياته بمجالات الفن والثقافة والأزياء والتصاميم بشكل مكثّف.
ولفت إلى أن طبيعة العمل هي عبارة عن هرم متعدد المستويات مصنوع من الخيزران الصديق للبيئة بارتفاع 10 أمتار وعرض 16 متراً، قام بتصميمه ليعكس جمالية تموّج الجبال في مدينة تشونغتشينغ. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الخيزران المستخدم في العمل يمثّل العلامة التجارية في تشونغتشينغ التي كانت ذات يوم جزءاً من هوية مملكتي با وشو القديمتين.