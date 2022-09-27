العتيبي يرعى حفل إدارة ( تعليم الخرج ) قطاع البنات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92

الإعلام والاتصال/ فواز الجليفي :
رعى سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج، أ.د. خالد بن عبدالله العتيبي، صباح اليوم الثلاثاء، الحفل السنوي الذي أقيم بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 92، ونفذته إدارة الشؤون التعليمية ( بنات) نشاط الطالبات على مسرح المركز الثقافي لشركة الجامعة.
حضر الحفل مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) أ/ شادية القحطاني، ومديرة مكتب التعليم بالدلم ( بنات) أ/ وفاء الدهمش، ورئيسات الأقسام، والمشرفات التربويات، ومديرات المدارس بتعليم الخرج.
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ، بعده السلام الوطني السعودي، ثم قدمت زهرات من ابتدائية الجامعة شدو ترحيبي بالضيوف. بعد ذلك ألقى مدير التعليم، أ.د. خالد العتيبي كلمة بهذه المناسبة ألقتها نيابة عنه مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) أ/ شاديه القحطاني، جاء فيها:
“ونحن نستشعر مرور (92) عاماً من المجد والرخاء والازدهار ونعانق السماء فخراً وعزاً في يوم الوطن ، يوم إرساء قواعد هذا الكيان العظيم تحت اسم (المملكة العربية السعودية) دستوره كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين ، بعد ملحمة جهادية تمكن فيها الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله من جمع القلوب وتوحيد الدروب على أسس راسخة متينة وأهداف نبيلة شعاره تحقيق العدل وتعزيز الأمن ليخرج لنا دولة فتية تزهو بتطبيق دين الله العظيم وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل بقاع الأرض تنشر الخير والسلام للبشرية جمعاء وتخطو بخطى واسعة متسارعة نحو مستقبل مشرق زاهي لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع ،نستحضر هذا اليوم المجيد ونحن نعيش اليوم وكل يوم واقعاً جديداً حافلاً بالتنمية والتقدّم في كافة المجالات برؤية متأهبة متوثبة لتضع المملكة في مصاف دول العالم العظمى تحت قيادة ماكنة متمكنة لا تؤمن بالمستحيل ولكن تؤمن بقدرات أبنائها وبناتها ولا تألوا جهداً في دعمهم وتمكينهم ؛ فحق لنا أن نفاخر بهم ، وحق لنا أن نباهي بوطننا العالم ونصونه ونحافظ على مكتسباته قولاً وعملاً ، وأن نكون حصناً منيعاً يحمي أجيالنا الواعدة من مزالق الفكر المتطرف والسلوك المنحرف ، نسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا ويمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه في سبيل راحة هذا الشعب الوفي وأن يستخدمنا وإياهم في طاعته .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،”
توالت بعد ذلك فقرات الحفل المتنوعة حيث استمتع الحاضرات بتنوع الفقرات، التي تناوب في تقديمها كل من: مكتب التعليم بالدلم، وعدد من مدارس البنات في المحافظة، وبعض أقسام الإدارة. حيث اشتملت على عدد من الأناشيد والمشاعر المعبرة، والقصائد التي تتغنى بحب الوطن.
وفي ختام الحفل كرمت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ( بنات ) الجهات الراعية للحفل والأقسام والمدارس.