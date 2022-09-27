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جديد المحليات > تحت هوية “صُنع في السعودية”.. “الصادرات” تشارك في معرض “الخمسة الكِبار” بنيجيريا
27/09/2022   10:42 م

تحت هوية “صُنع في السعودية”.. “الصادرات” تشارك في معرض “الخمسة الكِبار” بنيجيريا

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تُشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية في “معرض الخمسة الكبار نيجيريا 2022″، الذي تستضيفه مدينة لاجوس بنيجيريا خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022م، تحت هوية “صنع في السعودية”.

ومن المقرر أن يقدم المعرض أحدث التقنيات والابتكارات، والحلول المُستدامة، وعقد شراكات إستراتيجية، وتطوير العلاقات مع العملاء الحاليين وكسب عملاء جدد، وتوفير مزيد من فرص الأعمال وعقد الاتفاقيات والصفقات.

وخصصت هذه الدورة لـ”معرض الخمسة الكبار” في نيجيريا، لقطاع استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المُصنّفة، وأنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، وصُنع مُنتجات المعادن اللافلزية.وفق “أخبار 24”.

ويتيح المعرض إمكانية ترويج مُنتجات قطاع البناء والتشييد في المملكة، وإبراز جودتها المُنافسة، وتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.

تحت هوية “صُنع في السعودية”.. “الصادرات” تشارك في معرض “الخمسة الكِبار” بنيجيريا

جديد المحليات
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