أمام خادم الحرمين.. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما

أدى كل من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ووزير التعليم يوسف البنيان في قصر السلام بجدة، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعد صدور قرار بتعيينهما اليوم بأمر ملكي.
وقال الوزيران خلال أداء القسم: “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.
جاء ذلك بعد صدور أمر ملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
#فيديو_واس | أمام #خادم_الحرمين_الشريفين، وبحضور سمو #ولي_العهد..
سمو وزير الدفاع ووزير التعليم يؤديان القسم عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين.#واس pic.twitter.com/Az1CMAWBtr
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2022
وفق “أخبار 24”.