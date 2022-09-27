نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمام خادم الحرمين.. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما
27/09/2022   10:42 م

أمام خادم الحرمين.. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما

+ = -
820

أدى كل من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ووزير التعليم يوسف البنيان في قصر السلام بجدة، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعد صدور قرار بتعيينهما اليوم بأمر ملكي.

وقال الوزيران خلال أداء القسم: “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

جاء ذلك بعد صدور أمر ملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أمام خادم الحرمين.. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما

أمام خادم الحرمين.. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما

وفق “أخبار 24”.

أمام خادم الحرمين.. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885229401.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.