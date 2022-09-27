بأمر خادم الحرمين: الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء) عدداً من الأوامر الملكية.
وجاءت الأوامر الملكية:
أولاً: يعين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.
إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي :
1- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
2- الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3- الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للطاقة.
4- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة.
5- الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزيراً للرياضة.
6- الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية.
7- الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني.
8- الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع.
9- الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.
10- الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة.
11- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
12- الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
13- الدكتوروليد الصمعاني وزيراً للعدل.
14ـ الدكتور مطلب النفيسة وزير دولة.
15ـ الدكتورمساعد العيبان وزير دولة.
16ـ الدكتور إبر اهيم العساف وزير دولة.
17ـ الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
18ـ الدكتور عصام بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
19ـ الدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.
20ـ الأستاذ محمد آل الشيخ وزير دولة.
21ـ المهندس عبدالرحمن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
22ـ الأستاذ خالد العيسى وزير دولة.
23ـ الأستاذ عادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
24ـ الأستاذ ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
25ـ الأستاذ محمد الجدعان وزيراً للمالية.
26- المهندس عبدالله السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
27- المهندس أحمد الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
28- الدكتور حمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.
29- الأستاذ بندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
30- المهندس صالح الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.
31- الأستاذ أحمد الخطيب وزيراً للسياحة.
32- المهندس خالد الفالح وزيراً للاستثمار.
33- الأستاذ فيصل الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
34- الأستاذ فهد الجلاجل وزيراً للصحة.
35- الأستاذ يوسف البنيان وزيراً للتعليم.
كما صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.