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جديد المحليات > “الغطاء النباتي” يطلق مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتصحر وزحف الرمال
27/09/2022   10:42 م

“الغطاء النباتي” يطلق مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتصحر وزحف الرمال

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أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع أعمال مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته في المملكة، والتي تندرج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030،.

وتهدف إلى تصميم وإنشاء منظومة متكاملة لمكافحة التصحر وزحف الرمال، تستهدف المناطق المتضررة من خطر الجفاف والتصحر وشرائح المجتمع وفئاته فيها، كما تسهم في حماية البيئة من الأخطار الطبيعية عبر الحد من ظاهرتي الجفاف والتصحر.

وتشمل المبادرة عددًا من المشاريع، منها مسح شامل لتحديد المواقع المهددة بزحف الرمال، ووضع آليات وطرق مكافحته، وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وزحف الرمال والعواصف الغبارية، بالإضافة إلى التخفيف من حدة الجفاف، وتقييم حالة التصحر وتدهور الأراضي. وفق “أخبار 24”.

كما تتضمن دراسة تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لها، وتقييم أثر النباتات الغازية في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ووضع طرق المكافحة، إضافة إلى إعداد الخطة التنفيذية لمكافحة هذه الظواهر.

“الغطاء النباتي” يطلق مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتصحر وزحف الرمال

جديد المحليات
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