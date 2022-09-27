يوسف البنيان: ينقل الابتكارات التقنية من القطاع الخاص إلى التعليم

صدر عدد من الأوامر الملكية اليوم (الثلاثاء)، من بينها إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتضمنت التعديلات التي شهدها مجلس الوزراء، تعيين يوسف البنيان وزيرًا للتعليم العام.
الخلفية التعليمية
يحمل البنيان درجتي البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1987، والماجستير بالإدارة الصناعية عام 1996، كما نال العديد من الدورات العلمية المتخصصة في الإدارة التنفيذية. وفق “أخبار 24”.
خبرات عملية
ويشغل البنيان العديد من المناصب، أبرزها رئيس مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية، وشركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي، والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”، بالإضافة إلى لجنة مصنعي البتروكيماويات، وعضوية مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.
ويمتلك البنيان سيرة ذاتية ليست بالقصيرة على مستوى الوظائف، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية، والمدير المالي للشركة، كما تولى في 2013 منصب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الإستراتيجية للكيماويات في “سابك”، وعُين عام 2020 رئيسًا لمجموعة الأعمال B20 لمجموعة العشرين.
وتولى البنيان رئاسة مجالس عدد من الشركات، من بينها “ينبع” للبتروكيماويات و”الجبيل” للكيماويات، والشركة السعودية للحديد والصلب، بالإضافة إلى عضوية عدد من مجالس الإدارات واللجان، من بينها مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، واللجنة التنفيذية لمنتدى الرياض الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمجلس الاستشاري العالمي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.