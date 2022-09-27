التحق بالقوات الجوية وكان سفير المملكة في واشنطن.. وزير الدفاع الجديد الأمير خالد بن سلمان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، قرارا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.
شغل الأمير خالد بن سلمان عدة مناصب قبل توليه وزارة الدفاع، حيث كان سفيرا للمملكة في الولايات المتحدة منذ عام 2017 حتى عام 2019، وذلك قبل عودته إلى المملكة وتوليه منصب نائب وزير الدفاع منذ 2019، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
تخرج الأمير خالد بن سلمان في كلية الملك فيصل الجوية وحصل منها على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران، واستكمل دراسته في الولايات المتحدة ليحصل على شهادة (كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي) من جامعة هارفارد، كما درس الحـرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.
والتحق الأمير خالد بالقوات الجوية الملكية السعودية عقب تخرجه، وقد بدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي (تيكسان6) و (تي-38) في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي.
وبدأ بعد ذلك برنامج طيران على طائرة (إف-15 إس)، وعُيّن ضابط استخباراتٍ تكتيكي إلى جانب مهنته كطيار لطائرة (إف-15 إس) في السرب الثاني والتسعين التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران. وفق “أخبار 24”.
وحصل الأمير خالد خلال خدمته في سـلاح الجو السعودي على عدة أنواط، مثل درع الجنوب، ونوط المعركة، ونوط الإتقان، بالإضافة إلى نوط سيف عبدالله.
ونال تدريبا مكثفا مع الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة والمملكة، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا، حتى أجبرته إصابة في ظهره على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطا في مكتب وزير الدفاع.
وعُين الأمير خالد في مكتب وزير الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران، وأصبح بعد ذلك مستشارًا مدنيًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع عند انتهاء خدمته العسكرية.