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جديد المحليات > “روشن” تتيح فرصة لمشاركة المطورين العقاريين لشراء أراضٍ سكنية مخصصة للفلل بمشروع سدرة
27/09/2022   10:41 م

“روشن” تتيح فرصة لمشاركة المطورين العقاريين لشراء أراضٍ سكنية مخصصة للفلل بمشروع سدرة

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أعلنت شركة “روشن”، اليوم (الثلاثاء)، إتاحة فرصة التقدم بطلب إبداء الرغبة للتأهل والمنافسة للمطورين العقاريين لشراء أراض سكنية مخصصة للفلل والشقق في مشروع سدرة وتطويرها.

وأوضحت أن الراغبين بالمشاركة عليهم تعبئة 3 نماذج عبر موقع الشركة، تشمل اتفاقية عدم الإفصاح وطلب إبداء الرغبة ونموذج تسجيل مطور سكني، مؤكدة أن التسجيل متاح حتى 5 أكتوبر المقبل.

ونوهت الشركة بأن تعبئة النماذج وإرسالها وإدراجها في قاعدة بيانات “روشن” لا يعني القبول أو التأهل، كما لا ينبغي تفسيره بنشوء علاقة تجارية أو قانونية مع الشركة. وفق “أخبار 24”.

“روشن” تتيح فرصة لمشاركة المطورين العقاريين لشراء أراضٍ سكنية مخصصة للفلل بمشروع سدرة

جديد المحليات
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