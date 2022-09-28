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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. أمير القصيم: لدينا 65 مزرعة تين بالمنطقة تضم 120 ألف شجرة وتنتج 3 آلاف طن
28/09/2022   8:58 ص

بالفيديو والصور.. أمير القصيم: لدينا 65 مزرعة تين بالمنطقة تضم 120 ألف شجرة وتنتج 3 آلاف طن

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رعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، اليوم الذهبي لمهرجان تين القصيم بمحافظة البدائع المقام بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وبالشراكة مع بلدية البدائع، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة.

وكشف الأمير فيصل عن أن مزارع التين بالمنطقة تغطي ما نسبته 30% من استهلاك المملكة، وذلك وفقاً لإحصاءات وزارة “البيئة”، وذلك خلال مشاركته بالمهرجان الذي شمل نشاطات متعددة، منها: “الأسر المنتجة، والحرف اليدوية، والصناعات التحويلية، وغيرها من المنتجات”.

وأشار إلى أن المنطقة يوجد بها 65 مزرعة تين، تضم 120 ألف شجرة، وتنتج 3000 طن، مشيداً بما وجده من حضور وتنوع في المهرجان، كما استمع لشرح مفصّل عن المهرجان، ومشاركة أكثر من 30 معرضاً للقطاعات الحكومية والجمعيات الزراعية، و60 معرضاً لتجار بيع الصناعات التحويلية للتين والأسر المنتجة. وفق “أخبار 24”.

تين القصيم

تين القصيم

تين القصيم

تين القصيم

تين القصيم

بالفيديو والصور.. أمير القصيم: لدينا 65 مزرعة تين بالمنطقة تضم 120 ألف شجرة وتنتج 3 آلاف طن

جديد المحليات
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