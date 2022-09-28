بالفيديو والصور.. ولي العهد يلتقي بوزير الدفاع ومنسوبي الوزارة ويؤكد تطلعه أن تصل لآفاق أوسع وتواصل نجاحاتها

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر وزارة الدفاع بجدة، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وقيادات الوزارة، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتعيين الأمير خالد وزيراً للدفاع.
وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، آملاً أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف الأمير خالد ومنسوبي الوزارة.
كما عبر الأمير محمد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل بها، مشيداً بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة.
وأشار إلى تطلعه لأن تصل الوزارة بقيادة الأمير خالد بن سلمان وتعاون منسوبيها إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن ما حققته الوزارة من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه بإذن الله في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد، يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر منه.
وحضر الاستقبال من قيادات الوزارة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومدير إدارة الشؤون الخاصة لوزير الدفاع خالد الريس، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع سمير الطبيب، ومساعد وزير الدفاع طلال العتيبي، وقادة أفرع القوات المسلحة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي سمو وزير الدفاع وقيادات الوزارة.#واس pic.twitter.com/kdXapQA7jE
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2022