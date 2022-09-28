نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمانة جدة تلزم طالبي رخص البناء والهدم والترميم بالتعاقد مع ناقل مسجل لدى منصة “مدينتي” لنقل المخلفات
28/09/2022   8:58 ص

أمانة جدة تلزم طالبي رخص البناء والهدم والترميم بالتعاقد مع ناقل مسجل لدى منصة “مدينتي” لنقل المخلفات

+ = -
807

ألزمت أمانة محافظة جدة طالبي رخص البناء والهدم والترميم بالتعاقد إلكترونيًا مع ناقل مسجل لدى منصة مدينتي الرقمية لنقل مخلفات البناء.

وأوضحت الأمانة أن التعاقد الإلكتروني مع ناقل مسجل يعد شرطًا لاستكمال إجراءات إصدار رخص البناء، مؤكدة أنه لن يجري احتساب كمية الدمارات الموردة إلى المردم إلا من خلال مركبات مسجلة عبر منصة مدينتي، ومزودة بخدمة التتبع سواء كانت لأفراد أو مؤسسات أو شركات.

ونوهت بأن المنصة تعمل على الرصد الآلي لحالات الرمي العشوائي لمخلفات الهدم والبناء، حيث سجلت منذ إطلاقها 214 مخالفة رمي عشوائي. وفق “أخبار 24”.

وكانت أمانة جدة قد أصدرت أكثر من 1100 رخصة بناء مرتبطة بعقود إلكترونية، تخضع للتتبع من لحظة تفعيلها لضمان توريد كميات المخلفات إلى المردم.

أمانة جدة تلزم طالبي رخص البناء والهدم والترميم بالتعاقد مع ناقل مسجل لدى منصة “مدينتي” لنقل المخلفات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885229469.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.