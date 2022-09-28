ملك البحرين وولي عهده يهنئان الأمير محمد بن سلمان بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

هنأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعرب ملك البحرين في برقية عن خالص تهانيه لولي العهد على الثقة الملكية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار.
وأشاد بهذه المناسبة بما يربط المملكة ومملكة البحرين وقيادتيهما من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة وبما يجمع شعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة والصلات الوثيقة ووشائج القربى والمحبة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه هنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في برقية ممائلة الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.