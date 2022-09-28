في رسالة خطية.. رئيسة وزراء السويد تشكر ولي العهد لجهود الوساطة في عملية تبادل الأسرى

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، عبّرت فيها عن شكرها وتقديرها لدوره في الوساطة لتبادل الأسرى في أزمة روسيا وأوكرانيا.
وأشادت سفيرة السويد بالمملكة بيترا ميناندر، خلال تسليم الرسالة لنائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، بمقر الوزارة أمس الثلاثاء، بحرص ولي العهد على دعم كل الجهود الدولية لحل الأزمة سياسيًا، وتخفيف آثارها.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.