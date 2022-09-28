“الأمن العام” يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي باشرها، وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية في عدد من مناطق المملكة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للجرائم والمخالفات التي ارتكبها الموقوفون، أبرزها القبض على 6 مواطنين و7 آخرين ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرتين بأحد الأماكن العامة في الرياض.
وتضمنت العمليات القبض على مواطنين ارتكبا حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها بالرياض، وتوقيف مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقود مركبة دون لوحات وصدم مركبة رسمية والهروب من الموقع في مكة المكرمة.
كما ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطن قام بنقل 16 مخالفا لأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في جازان، والقبض على مواطنين بحوزتهما أكثر من 3 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي مخبأة بداخل مركبة يقودها أحدهما في جازان. وفق “أخبار 24”.
وأطاحت الشرطة بمواطن ارتكب 27 حادثة جنائية في عدد من المناطق تمثلت في سرقة مركبات تطبيقات التواصل بالرياض بعد إيهام قائديها بأنه من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الاحتيال عبر منصات البيع الإلكترونية بشراء سلع وعدم دفع ثمنها، وسلب مندوبي المبيعات ما بحوزتهم، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف التزوير.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/LlSS9qaK4j
— الأمن العام (@security_gov) September 27, 2022