لرفع جودة الخدمات الإسعافية.. “الهلال الأحمر” يطلق مبادرة “الزائر السري”

أطلقت هيئة الهلال الأحمر مبادرة “الزائر السري”، لرفع جودة الخدمات الإسعافية عبر تقييم الخدمات من منظور المستفيد من الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تعمل عن طريق تقمص دور المستفيد وقياس جميع الإجراءات بشكل موضوعي وحيادي، وفقا لمعايير محددة.
وأشارت إلى أنه تم تدشين المبادرة من أجل إبراز الصورة الحقيقية للخدمات، وتعزيز الممارسات المهنية الإيجابية والمتميزة، وقياس الأداء ومعدلات التغيير التي تطرأ على الخدمات، وتحديد فرص التحسين. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن المبادرة تهدف إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية، والنهوض لمستويات الأداء المطلوبة، وتعزيز الشفافية والتطوير الذاتي، وإعادة تقييم الرحلات.