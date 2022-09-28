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جديد المحليات > الوزراء: استحداث تأشيرتين تعليميتين للطلاب والباحثين بدون كفيل
28/09/2022   8:57 ص

الوزراء: استحداث تأشيرتين تعليميتين للطلاب والباحثين بدون كفيل

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وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى.

وأوضح أن التأشيرة التعليمية طويلة المدى تمنح للطلاب، والباحثين، والخبراء، وذلك لأغراض: (الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية).

أما التأشيرة التعليمية قصيرة المدى فتمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي.وفق “أخبار 24”.

ويستثنى حامل التأشيرة التعليمية طويلة المدى وحامل التأشيرة التعليمية قصيرة المدى من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.

الوزراء: استحداث تأشيرتين تعليميتين للطلاب والباحثين بدون كفيل

جديد المحليات
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