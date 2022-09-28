“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويوافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
واطّلع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول تطورات الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.
وجدّد المجلس في هذا السياق، تأكيد دعم المملكة للمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية – الأوكرانية، ومواصلة المساهمة على الصعيد الإنساني في تخفيف الآثار الناجمة عنها، معرباً عن الشكر لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لوساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الإفراج عن أسرى من مختلف الجنسيات.
وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مشاركة المملكة في الدورة 77 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما أبرزته خلالها من التأكيد على الاستمرار بدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العالم.
وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المجلس استعرض مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، مشددًا على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، وما اشتملت عليه من إدانة التعزيزات العسكرية لميليشيا الحوثي وهجماتها داخل اليمن التي هددت بعرقلة الهدنة، وتأكيد الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، والتنفيذ الكامل لجميع شروطها.
وأشار المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال المناقشة العامة للدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتسامح واحترام القيم النبيلة والثقافات الأخرى، واعتبار تنوّعها مفتاحًا لتحقيق الازدهار والتنمية المُستدامة للشعوب والمُجتمعات.
وعدّ مجلس الوزراء تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، بزيادة 121% مقارنة بنفس الفترة لعام 2019، استمراراً للقفزات النوعية في قطاع السياحة الذي يوفر فرصًا وظيفية لأبناء هذا الوطن، ويمثل جسراً ثقافياً للتواصل مع العالم.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة والمنظمة والتوقيع عليها.
ثانياً:
تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في الصين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليها.
ثالثاً:
تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليها.
رابعاً:
تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والصندوق في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات والتوقيع عليها. وفق “أخبار 24”.
خامساً:
تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتها المغربية للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليها.
سادساً:
الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
سابعاً:
استحداث تأشيرة تعليمية (طويلة المدى)، تمنح للطلاب والباحثين والخبراء، لأغراض تشمل الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية، واستحداث تأشيرة تعليمية (قصيرة المدى) تمنح للطلاب والباحثين والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض تشمل دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي.
ويستثنى حامل التأشيرة التعليمية (طويلة المدى) وحامل التأشيرة التعليمية (قصيرة المدى) من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.
ثامناً:
تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.