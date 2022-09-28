طيران “ويز إير” يبدأ عملياته التشغيلية في المملكة بدءًا من اليوم

بدأت شركة الطيران الاقتصادي “ويز إير”، اليوم (الأربعاء)، عملياتها التشغيلية في المملكة.
وعقدت الشركة مؤتمراً صحفياً في مطار الملك فهد الدولي بـالدمام احتفاءً بهذه المناسبة، لتبدأ الشركة بذلك في تسيير رحلاتها من وإلى المملكة.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة دشنت في الشهر الماضي وجهات شركة “ويز إير” الجديدة، بين المملكة وأوروبا، عبر مطارات الرياض وجدة والدمام، بأسعار تبدأ من 54.99 يورو. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن رحلات “ويز إير” تتيح أكثر من مليون مقعد بسعر مخفض، وتنطلق لعدة وجهات منها بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارتكا وميلانو ونابولي وروما وتيرانا وقارنا والبندقية وفيينا.