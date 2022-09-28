أعلن معرض الرياض الدولي للكتاب، عودته بحلة جديدة هذا العام، بعد استقباله ما يقارب مليون زائر العام الماضي، وألف دار نشر.
وأوضح المعرض أنه استجاب لاقتراحات التطوير التي عرضها الزائرون خلال الدورة السابقة، مؤكدًا عبر مقطع ترويجي نشره على حسابه الرسمي على تويتر، أن حجم المعرض سيكون أكبر عن العام الماضي 50%.
وأشار المقطع الترويجي، إلى أن الزوار بإمكانهم قضاء يوم كامل في المعرض من الساعة 11 صباحًا وحتى منتصف الليل، والاستمتاع بأكثر من 24 مطعماً ومقهى، وصالة سينما ومساحة للأطفال، وتطبيق للموقع. وفق “أخبار 24”.
وأعلن المعرض مفاجأة بـ 3 جوائز يومية، كل جائزة بقيمة 5 آلاف ريال، وحلول مختلفة تخفف من الازدحام المروري منها طريق خاص للمعرض، ومضاعفة المساحة المخصصة للسيارات 3 مرات أكثر من العام الماضي.
#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب_2022 يعود بحلَّة جديدة وفعاليات مدهشة لا يكفيها يوم واحد!
استعدوا لرحلة ممتعة بين #فصول_الثقافة ✨ pic.twitter.com/42dPNV14si
— معرض الرياض الدولي للكتاب (@RyBookFair) September 27, 2022