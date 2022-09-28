“كفاءة” يُطلق مبادرة استبدال أجهزة التكييف القديمة “الشباك” بخصم ألف ريال

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، اليوم (الأربعاء)، مبادرة استبدال أجهزة التكييف “الشباك”، بهدف تحفيز المواطنين على استبدال أجهزتهم القديمة بأخرى جديدة أعلى كفاءة؛ فضلاً عن دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في المملكة.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، لافتاً إلى أن المبادرة ستسهم في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال استبدال المكيفات القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل وبمبلغ محفز قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد.
وقال إنه سيتم تنفيذ المبادرة في المرحلة الأولى؛ بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 60 متجراً، ليتم تعميم التجربة بعد ذلك على جميع مناطق المملكة، مبيناً أنه يمكن الحصوص على المزيد من التفاصيل حول المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة.
وأبان أن المبادرة تتضمن تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، حيث تتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال التوجه إلى متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ والشراء بشكل مباشر أو من خلال الطلب إلكترونياً من مواقع المتاجر المشاركة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مركز “كفاءة” كان قد نفذ في وقت سابق مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، والتي استفاد منها ما يقارب 125 ألف مواطن.