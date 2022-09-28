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جديد المحليات > رئيس هيئة التراث: المواقع الأثرية المكتشفة لا تشكل سوى 15% من كنوز المملكة
28/09/2022   3:32 م

رئيس هيئة التراث: المواقع الأثرية المكتشفة لا تشكل سوى 15% من كنوز المملكة

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أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أكثر من 8 آلاف موقع أثري، وما يزيد على ألف موقع تراث عمراني.

وشدد الحربش، خلال كلمته بملتقى “نحت الجمل وأهميته الثقافية من منظور عالمي” بالجوف، على أن هذه المواقع المكتشفة، لا تشكل سوى 15% من إجمالي كنوز المملكة.

وتابع أن 85% من المواقع لم تُكتشف بعد، أو اكتُشفت بشكل بسيط، وتحتاج إلى مزيد من التعمق، داعيًا الباحثين محليًا وعالميًا إلى المشاركة في البحث العلمي في المملكة عمومًا ومنطقة الجوف بشكل خاص. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن قطاع الآثار لديه 45 بعثة محلية ودولية، تتطلع المملكة إلى زيادتها لأكثر من 100 بعثة أثرية خلال سنوات قليلة، مؤكدًا على أن منطقة الجوف بها كثير من الكنوز في أكثر من موقع.

 

رئيس هيئة التراث: المواقع الأثرية المكتشفة لا تشكل سوى 15% من كنوز المملكة

جديد المحليات
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