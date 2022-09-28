رئيس هيئة التراث: المواقع الأثرية المكتشفة لا تشكل سوى 15% من كنوز المملكة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أكثر من 8 آلاف موقع أثري، وما يزيد على ألف موقع تراث عمراني.
وشدد الحربش، خلال كلمته بملتقى “نحت الجمل وأهميته الثقافية من منظور عالمي” بالجوف، على أن هذه المواقع المكتشفة، لا تشكل سوى 15% من إجمالي كنوز المملكة.
وتابع أن 85% من المواقع لم تُكتشف بعد، أو اكتُشفت بشكل بسيط، وتحتاج إلى مزيد من التعمق، داعيًا الباحثين محليًا وعالميًا إلى المشاركة في البحث العلمي في المملكة عمومًا ومنطقة الجوف بشكل خاص. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن قطاع الآثار لديه 45 بعثة محلية ودولية، تتطلع المملكة إلى زيادتها لأكثر من 100 بعثة أثرية خلال سنوات قليلة، مؤكدًا على أن منطقة الجوف بها كثير من الكنوز في أكثر من موقع.
فيديو | الرئيس التنفيذي لهيئة التراث د. جاسر الحربش:
نظمنا 45 بعثة محلية ودولية ونطمح لتجاوز 100 بعثة خلال السنوات المقبلة #الإخبارية pic.twitter.com/hEn2yMAM6m
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 28, 2022
الرئيس التنفيذي لهيئة التراث د. جاسر الحربش:
المواقع الأثرية التي جرى اكتشافها لا تشكل سوى 15% من كنوز المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/hWmi9IOwzU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 28, 2022