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جديد المحليات > “الأمن العام” يعلن نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية برتبة “جندي”
28/09/2022   3:32 م

“الأمن العام” يعلن نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية برتبة “جندي”

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة “جندي” رجال.

وشددت على الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب مع إحضار المستندات المطلوبة ومنها نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة “أبشر ـ التوظيف”، وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها، وصورة مصدقة من الشهادة الدراسية، وصورتان من الشهادات أو المؤهلات.

وأكدت على ضرورة التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ وإحضار المستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائياً، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول المبدئي على الموقع المخصص لذلك. وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام” يعلن نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية برتبة “جندي”

جديد المحليات
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