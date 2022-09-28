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جديد المحليات > “الحبوب” تحذر من استخدام القمح كمدخل علفي وتتوعد المخالفين بغرامات تصل لـ10 آلاف ريال
28/09/2022   3:31 م

“الحبوب” تحذر من استخدام القمح كمدخل علفي وتتوعد المخالفين بغرامات تصل لـ10 آلاف ريال

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أوضحت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأربعاء)، غرامة إساءة استخدام القمح والدقيق وفق تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم معاقبة كل من يستخدم القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر بمصادرة الكمية وغرامة مالية قدرها 2500 ريال عن كل طن قمح وذلك في حال ضبط المخالفة للمرة الأولى، في حين ستتم مضاعفة الغرامة إلى 5 آلاف ريال عن كل طن قمح في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وسترتفع الغرامة إلى 10 آلاف ريال عن كل طن قمح في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع مصادرة الكمية المضبوطة من القمح.

وأضافت أنه سيتم معاقبة كل من يستخدم الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، وستتمثل العقوبة في المرة الأولى من المخالفة في مصادرة الكمية، وغرامة مالية قدرها 250 ريالاً عن كل 100 كجم من الدقيق، في حين ستتم مضاعفة الغرامة إلى 500 ريال عن كل 100 كجم من الدقيق في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وسترتفع الغرامة إلى 1000 ريال عن كل 100 كجم من الدقيق في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مع مصادرة الكمية المضبوطة من الدقيق.

غرامة إساءة استخدام القمح والدقيق

وفق “أخبار 24”.

“الحبوب” تحذر من استخدام القمح كمدخل علفي وتتوعد المخالفين بغرامات تصل لـ10 آلاف ريال

جديد المحليات
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