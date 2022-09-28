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جديد المحليات > محافظ “ساما”: دعمنا استحداث عدد من المنتجات التأمينية ونتطلع لاستمرار النمو بشركات التأمين
28/09/2022   3:31 م

محافظ “ساما”: دعمنا استحداث عدد من المنتجات التأمينية ونتطلع لاستمرار النمو بشركات التأمين

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قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، إن الحكومة تتطلع لاستمرار النمو والتحسن في نتائج شركات التأمين عقب التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب جائحة “كورونا”.

وأبان خلال مخاطبته اليوم (الأربعاء)، ندوة التأمين السعودي، أن تنوع المنتجات التأمينية يسهم في تطوير قطاع التأمين، وزيادة نسبة مساهمته في خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي.

وأكد أن البنك حرص على دعم استحداث عدد من المنتجات التأمينية المبتكرة، ومنها تأمين العيوب الخفية، والتأمين على طائرات “الدرونز”، والسفر، والطرود، والمنشآت الرياضية.

وفق “أخبار 24”.

محافظ “ساما”: دعمنا استحداث عدد من المنتجات التأمينية ونتطلع لاستمرار النمو بشركات التأمين

جديد المحليات
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