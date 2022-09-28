محافظ “ساما”: دعمنا استحداث عدد من المنتجات التأمينية ونتطلع لاستمرار النمو بشركات التأمين

قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، إن الحكومة تتطلع لاستمرار النمو والتحسن في نتائج شركات التأمين عقب التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب جائحة “كورونا”.
وأبان خلال مخاطبته اليوم (الأربعاء)، ندوة التأمين السعودي، أن تنوع المنتجات التأمينية يسهم في تطوير قطاع التأمين، وزيادة نسبة مساهمته في خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي.
وأكد أن البنك حرص على دعم استحداث عدد من المنتجات التأمينية المبتكرة، ومنها تأمين العيوب الخفية، والتأمين على طائرات “الدرونز”، والسفر، والطرود، والمنشآت الرياضية.
فيديو | محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك:
نتطلع لاستمرار النمو والتحسن عقب التحديات التي واجهتها شركات التأمين خلال جائحة كورونا وتنوع المنتجات التأمينية يسهم في تحسين التأمين و الأداء المالي #ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/T5yNGvxJxL
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022
وفق “أخبار 24”.