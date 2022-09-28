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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة
28/09/2022   3:31 م

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا لجهة الإصابات وحالات التعافي، في حين تم تسجيل تحسن ملحوظ على مستوى الحالات الحرجة.

وشهدت الساعات الـ24 الماضية تسجيل 132 إصابة بفيروس كورونا، بزيادة طفيفة قدرها إصابتان مقارنةً بيوم أمس، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 816262.

وانخفضت حالات التعافي بشكل طفيف مسجلة 100 حالة، بانخفاض حالتين عن المسجل أمس (الثلاثاء)، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 803452.

كما انخفضت الحالات الحرجة اليوم (الأربعاء) بمقدار 4 حالات، وبذلك ينخفض العدد الإجمالي إلى 33 حالة حرجة.

في المقابل شهدت حالات الوفاة المسجلة نتيجة كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية استقراراً، بتسجيل 3 حالات وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9350 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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