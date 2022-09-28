“سابك” تُوافق على استقالة “البنيان” وتكلف عبد الرحمن الفقيه رئيساً تنفيذياً للشركة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم (الأربعاء) عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، بناءً على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للتعليم.
وبناء عليه فقد قرر مجلس إدارة الشركة، تكليف المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، بمهام الرئيس التنفيذي (المكلف) للشركة اعتباراً من اليوم، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقدم مجلس إدارة “سابك” الشكر والامتنان للأستاذ يوسف البنيان على جهوده المتميزة والتي من خلالها حققت الشركة نمواً مزدهراً، توج ببلوغها مصاف الشركات العالمية الكبرى في مجال صناعة البتروكيماويات. وفق “أخبار 24”.