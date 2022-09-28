رئيس هيئة الترفيه يعلن موعد إطلاق مهرجان اوتلت للعلامات التجارية العالمية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إطلاق فعاليات مهرجان اوتلت للتسوق، بمجموعة من العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة خلال الفترة 1-14 أكتوبر المقبل، وتقام فعالياته بحي الرحاب، غربي العاصمة الرياض.
ويضم المهرجان عددًا من الماركات الشهيرة، وخيارات متنوعة من المتعة والتسوق، إذ يضم أكثر من مليوني قطعة، تعود صناعتها لنحو 1500 علامة تجارية عالمية، ويعد أضخم مهرجان سعودي للتسوق بين العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة.
ويقدم اوتلت تخفيضات حصرية تصل إلى 70%، لمنتجات صممها خبراء عالميون في مجالات الأزياء والإكسسوارات وأدوات التجميل، فضلا عن تميز أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة. وفق “أخبار 24”.
ويحتوي مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددًا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.
ويفتح مهرجان اوتلت أبوابه، يوميًّا من الساعة 3 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل عبر تذاكر مجانية، ويمكن حجز التذاكر عبر تطبيق وموقع Ticket MX، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.
أكثر من 3 ملايين قطعة في مهرجان #اوتليت_الرياض الأول من نوعه في المملكة 😍
أشهر البراندات العالمية بأسعار مخفضة في أكبر تجمع لعشاق الموضة والأزياء ❤️
📆 1 – 14 اكتوبر
لحجز التذاكر:https://t.co/KybOyr8wFC
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) September 28, 2022