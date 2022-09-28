باشر وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم (الأربعاء)، مهام عمله وزيراً للتعليم، والتقى بقيادات الوزارة؛ وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للتعليم.
وأكد “البنيان” خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، أن القيادة تُولي أهمية خاصة لقطاع التعليم، متمنياً القيام بدور فاعل في مهمته الجديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما رفع وزير التعليم التهنئة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء؛ لافتاً إلى أن النجاحات التي حققها في مسيرة النهضة والتنمية والتطوير الشاملة تُعد الأكبر في تاريخ المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.
#فيديو | معالي الأستاذ يوسف البنيان يباشر مهامه وزيرًا للتعليم، ويلتقي قيادات الوزارة. pic.twitter.com/NYeFwvfMQG
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 28, 2022
وفق “أخبار 24”.