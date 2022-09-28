بعد تعيين الأمير خالد وزيراً للدفاع .. 8 وزراء شغلوا المنصب منذ تأسيس الوزارة

بعد صدور القرار الملكي بتعيينه وزيراً للدفاع، أمس (الثلاثاء)، أصبح الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع الثامن في تاريخ المملكة؛ ليسجل اسمه في قائمة ضمت رموزاً وطنية أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن تراب الوطن.
تأسيس وتطور وزارة الدفاع
بدأت البذرة الأولى في تأسيس القوات المسلحة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز عندما أصدر مرسوماً ملكياً عام (1348ه -1929م) يقضي بإنشاء إدارة الشؤون العسكرية، ثم الأمر الملكي عام (1353 ه – 1943م) بإحداث وكالة للدفاع بجانب إدارة الأمور العسكرية التي أسست الأسلحة الثلاثة: (المشاة والمدفعية والفرسان)، بالإضافة إلى تأسيس رئاسة هيئة أركان عامة للجيش لاحقاً؛ لتختص بالجوانب العسكرية.
وفي عام 1379هـ، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل رئاسة الأركان، وفيما بعد تطورت بصورة كبيرة بعد أن تولى الأمير سلطان بن عبدالعزيز مسؤولية وزارة الدفاع والطيران، حيث أعاد تنظيم رئاسة هيئة الأركان العامة وإحداث قيادة جديدة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية، مع إعطائها ميزانيات مستقلة لضمان استمرار تقدمها وإعطائها المرونة لتنفيذ خططها. وفق “أخبار 24”.
وفي عام (1432هـ ــــ 2011م) أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمر الملكي بتعديل اسم (وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة) ليصبح (وزارة الدفاع)، واستمر تطور القوات المسلحة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وعلى مدار 81 عاماً توالى على وزارة الدفاع العديد من الأمراء الذين ذادوا عن الوطن، وساهموا بتطوير القوات المسلحة لتواكب المستجدات على الصعيد العسكري والاستراتيجي، نعرضهم فيما يلي:
وزراء الدفاع
الأمير منصور بن عبدالعزيز (1363ه – 1370 هـ).
الأمير مشعل بن عبدالعزيز (1370 ه – 1376 هـ).
الأمير فهد بن سعود (1376 هـ – 1380 هـ).
الأمير محمد بن سعود (1380 هـ – 1382 هـ ).
الأمير سلطان بن عبدالعزيز (1382 هـ – 1432 هـ)
الملك سلمان بن عبدالعزيز (1432هـ – 1436 هـ ).
الأمير محمد بن سلمان (1436 هـ – 1444 هـ).
الأمير خالد بن سلمان (1444 هـ – حتى تاريخه).
بعد تعيين #الأمير_خالد وزيراً لـ #الدفاع .. 8 وزراء شغلوا المنصب منذ تأسيس الوزارةhttps://t.co/xN2vKROuGf pic.twitter.com/xfPQh7ngsI
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 28, 2022