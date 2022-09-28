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جديد المحليات > “التعليم” تطلق التأشيرة التعليمية عبر منصة “ادرس في السعودية” لخدمة الطلبة من 160 دولة
28/09/2022   11:13 م

“التعليم” تطلق التأشيرة التعليمية عبر منصة “ادرس في السعودية” لخدمة الطلبة من 160 دولة

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أصدر مجلس الوزراء قراراً في جلسته أمس (الثلاثاء)، باستحداث تأشيرة تعليمية طويلة وقصيرة المدى، تستهدف الطلاب والطالبات والباحثين والأكاديميين لمرحلة الدراسة الجامعية.

وأوضحت وزارة التعليم أن التأشيرة التعليمية تستهدف استقطاب المواهب المتميزة، ورفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار، وتقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جاذبة، بالإضافة إلى رفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية السعودية عالمياً، وزيادة إسهام المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية.

وبيّنت الوزارة أن التأشيرة تستقطب الباحثين والباحثات، والطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الجامعية، والأساتذة والأكاديميين الدوليين؛ لافتة إلى أنها تنقسم إلى تأشيرة قصيرة لدراسة البرامج التي تصل إلى عام دراسي، وتأشيرة طويلة لدراسة البرامج العلمية الطويلة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن مميزات التأشيرة تتمثل في خدمة الطلبة من 160 دولة، وتسجيل البيانات بـ 9 لغات، وربط الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تسهيل إجراءات الالتحاق بالدراسة في المملكة، كما أنها لا تشترط كفيلاً للطالب الدولي.

 التأشيرة التعليمية

“التعليم” تطلق التأشيرة التعليمية عبر منصة “ادرس في السعودية” لخدمة الطلبة من 160 دولة

جديد المحليات
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